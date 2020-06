Nina Moric, attacco furioso contro Uomini e Donne: cosa è successo

Nuove polemiche per quanto riguarda Uomini e Donne con l’attacco furioso di Nina Moric: ecco il motivo della sua furia della modella

Nuovo attacco di Nina Moric verso Uomini e Donne, la celebre trasmissione televisiva di Maria De Filippi. Così la stessa modella ha inveito quando i fans le avrebbero fatto notare l’incredibile somiglianza tra il suo nuovo boyfriend e Armando Incarnato, cavaliere del Trono over: “Che p****, piuttosto mi ritiro. Questi programmi li fanno solo gli sfigati, morti di fama. Sai, io ho avuto un percorso…il mio fidanzato non appartiene a questo mondo di m****”.

Nina Moric, la replica di Armando Incarnato

Così lo stesso Armando Incarnato, cavaliere del Trono over, ha replicato alla modella croata: “Tutto può dire dei programmi di Maria De Filippi tranne che siano di m*** mia cara signora Moric, Armando appartiene a se stesso e a sua figlia. Forse era lei di proprietà o di appartenenza a quel mondo che oggi chiama m***”. Infine, ha concluso: “La cosa bella però è che per tanti anni per lei era cioccolata fondente. Ad oggi cos’è successo, ha la nausea? Le ricordo che per quanto mi riguarda, non mi sento né sfigato né morto di fama e le consiglio di pensare alla sua vita e alle sue scelte, invece di giudicare e guardare quelle degli altri”.

(facebook)