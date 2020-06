Maria Elena Boschi sorpresa a cena con Giulio Berruti – VIDEO

L’ex ministro Maria Elena Boschi viene sorpresa a cena con Giulio Berruti, ma lei e l’attore continuano a negare una possibile love story.

Cena a lume di candela per l’ex ministro Maria Elena Boschi: al suo fianco, ancora una volta, c’è lui, l’attore Giulio Berruti. Già in passato i 2 avevano smentito la relazione, ma resta il fatto che puntualmente ogni volta che vengono sorpresi insieme si torna a parlare di una presunta love story.

Da quando i due si sono presentati assieme per l’evento milanese ‘Salone Mobile’, i giornali di gossip cercano disperatamente di ottenere nuove informazioni a riguardo. Ma mai nulla di ufficiale è emerso. L’ultimo avvistamento a marzo a Fregene.

Adesso, la coppia viene pizzicata dal settimanale ‘Chi’, che li sorprende appunto a cena insieme. Maria Elena Boschi è molto gelosa della sua privacy e qualche tempo fa aveva spiegato: “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”.