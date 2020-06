Il Caso di Marco Vannini verrà riesaminato dal principio a causa di una frase pronunciata da Francesco Ciontoli e mai messa agli atti. Se ne è occupata la trasmissione Quarto Grado.

Durante la sua ultima puntata la trasmissione Quarto Grado, andata in onda il 5 giugno, si è occupata del caso di Marco Vannini a causa di una frase pronunciata da Francesco Ciontoli e mai andata agli atti che avrebbe potuto nascondere una verità. La Cassazione ha annullato la condanna di secondo grado e tutti i membri della famiglia Ciontoli dovranno risponderne nuovamente davanti al Tribunale.

Sembrerebbe esserci stata una conversazione da parte della famiglia Ciontoli che è stata intercettata in caserma, mentre i vari membri della famiglia erano in attesa di essere ascoltati dal Magistrato. Alcune frasi non acquisite agli atti, non concordano con quanto è stato poi rilasciato in Aula durante il processo dalla famiglia. Una frase in particolare, pronunciata da Francesco Ciontoli, potrebbe contenere la verità ed è stata pronunciata nel momento in cui si trovano Antonio, Federico e Martina in caserma seduti in una sala d’attesa, aspettando di essere ascoltati.

Le frasi di Federico e Martina Ciontoli

Poche ore dopo la tragica morte di Marco Vannini, la famiglia Ciontoli, in attesa di essere ascoltata in caserma, ha commentato quanto accaduto. Ciò che la famiglia non sapeva era di essere registrati da una microspia. Federico ha commentato che: “Glielo avevi detto che a te l’ogiva ti sembrava una ciste? Pensavi fosse una ciste?“. Lo ripete due volte Federico a suo padre, Antonio Ciontoli. Questo significherebbe che la protuberanza che era presente sul corpo di Marco fosse ben visibile a tutti i membri della famiglia. Nonostante ciò, in aula hanno omesso questa parte dichiarando che ritenessero fosse solo una ferita superficiale. Ma anche Martina, durante l’intercettazione in Caserma, ha confermato quanto detto dal fratello: “Nella vasca ce l’aveva già…sembrava una ciste“.

