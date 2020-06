Marc Ching, chi è l’animalista finito nella bufera per le torture ai cani

Dopo il breve video trasmesso dalle Iene, il suo nome è sulla bocca di tutti: Marc Ching. Scopriamo insieme chi è l’uomo.

Ad essere sotto le luci dei riflettori stavolta è Marc Ching. L’uomo è famoso in tutto il mondo, soprattutto negli USA per il suo ruolo nella lotta contro il macello dei cani in Asia. L’animalista infatti si è lanciato nell’impresa, talvolta anche pericolosa, di salvare gli amici a quattro zampe in Corea del Sud, Cina, Vietnam, Indonesia e Cambogia. A schierarsi in favore del suo operato e a sostenerlo ci sono numerose celebrità e personaggi di spicco nel mondo di Hollywood. Marc Ching ha dunque assunto con il tempo la nomina dell’eroe. Ma è davvero questa la verità? Scopriamo insieme chi è l’uomo e la bufera che lo ha investito nelle ultime ore.

Marc Ching, il fondatore di Animal Hope & Wellness Foundation, ha sicuramente trascorso tempi migliori di questi. Sono due le polemiche che lo hanno recentemente investito. La prima riguarda il caso dei 1000 cani salvati dal 2016 in poi dal Festival della carne di cane di Yulin. Sembrerebbe infatti che 700 siano morti in agonia dopo essere passati nelle mani di Ching. Il caso ha ancora delle zone d’ombra e sembra che la verità non riesca a venire del tutto a galla. La figura di Marc Ching si discosta dunque sempre di più da quella di un eroe. L’uomo pare addirittura abbia gravi precedenti penali, risalenti alla sua vita prima dell’attività come animalista. Ha trascorso 10 anni in prigione per aver rapito e picchiato un uomo che lo aveva derubato in un affare di droga.

Marc Ching, da animalista a mostro: ultime notizie

I problemi per Marc Ching però non sono finiti. Un recente cortometraggio pubblicato oggi, martedì 9 Giugno, dalle Iene, sembrerebbe incastrarlo. L’animalista pare abbia pagato dei macellai per torturare dei cani davanti a delle telecamere allo scopo di raccogliere fondi per la propria associazione. Tutti gli occhi sono puntati sul servizio delle 21:10 per poterne sapere di più.

