Lotito sindaco Roma | l’idea si fa strada nel centrodestra

Ci sarebbero delle possibilità di vedere candidato Claudio Lotito sindaco di Roma. Il centrodestra lo vorrebbe contrapporre alla Raggi alle prossime elezioni.

Starebbe emergendo una idea alquanto suggestiva che riguarda Claudio Lotito sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali della Capitale, in programma per il 2021. Il presidente della Lazio sarebbe tra i principali soggetti inquadrati come possibili rappresentanti del centrodestra.

LEGGI ANCHE –> Il virologo Silvestri avverte: “Calo del virus rallenta, occhio ai dati di domani”

Con tutta probabilità l’attuale primo cittadino in quota Movimento 5 Stelle, Virginia Raggi, si ricandiderà per la poltrona che occupa a tutt’oggi. Ed il centrodestra sta cercando una personalità forte per cercare di riprendersi la città dopo il governo Alemanno. Lo stesso Lotito sembrerebbe ben propenso a questa idea, come riportato dai colleghi di Leggo. Tra l’altro un Lotito sindaco di Roma non rappresenterebbe certo un debutto in politica per lui. Il proprietario della Lazio – della quale mantiene le redini dal 2004 – nel 2018 si candidò al Senato con Forza Italia mancando l’elezione per pochi voti.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Claudio Lotito sindaco Roma, la cosa sembra fattibile

Lui poi diverse volte ha espresso le proprie visioni in ambito politico in passato. Inoltre è abituato alla gestione delle risorse, essendo stato impegnato anche nella governance del calcio in FIGC con nomine importanti. Si parla anche di un recente incontro che sarebbe avvenuto con Matteo Salvini, per cercare probabilmente di valutare i pro ed i contro di questa eventuale discesa in campo. Poi un coinvolgimento del presidente della Lazio sembrerebbe dovere dare origine ad una sorta di accordo con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Che dovrebbe invece scegliere il candidato del centrodestra per quelle che saranno le elezioni regionali del Lazio, nel lungo periodo. Tale appuntamento elettorale è infatti fissato per la primavera del 2023.

LEGGI ANCHE –> Poliziotto uccide un afroamericano: spunta un altro video dal New Jersey