Kate Middleton, il lavoro segreto durante l’emergenza Covid-19

Kate Middleton, il lavoro segreto svolto durante l’emergenza sanitaria del Coronavirus in Inghilterra. Ecco cosa ha raccontato William.

Nonostante oggi l’emergenza Covid-19 in Inghilterra pare essere sotto controllo, ad inizio aprile la preoccupazione per il virus e per il futuro dei cittadini inglesi era molto profonda anche all’interno della famiglia reale. Oltre al Primo Ministro Boris Johnson, anche il Principe Carlo si è ammalto di Coronavirus, e così la famiglia più importante d’Inghilterra ha dovuto fare di tutto e di più per poter limitare la possibilità di contagio e dare buon esempio ai cittadini. Soltanto adesso, mesi dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, scopriamo l’incredibile attività di volontariato svolta da alcuni membri della famiglia reale.

Kate Middleton, ecco il lavoro segreto svolto durante la pandemia

Protagonisti di questa nuova bella notizia sono i Duchi di Cambridge e i loro figli. La duchessa Kate Middleton, attraverso il profilo ufficiale Twitter, ha svelato che William, George e Charlotte hanno aiutato la comunità preparando e consegnando pasti caldi alle persone che si trovavano in situazioni particolarmente difficili. L’impegno dei Duchi di Cambridge non è finito con questa attività: William, in una video-chiamata con un gruppo di associazioni benefiche, ha deciso di svelare un altro segreto della quarantena. Questa volta la protagonista è la moglie del duca, Kate Middleton, che durante le prime settimane di lockdown ha lavorato al centralino del Sistema Nazionale Sanitario.

