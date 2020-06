Jovanotti, il dolore dell’artista: “Mi mancherai amico e maestro”

Jarabedepalo, morto il leader Pau Dones, lutto per Jovanotti, il dolore dell’artista: “Mi mancherai tantissimo amico e maestro”.

La morte di Pau Dones, scomparso a 53 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, ha segnato profondamente il mondo della musica internazionale. Il frontman degli Jarabedepalo era molto conosciuto e amato anche in Italia.

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, con il brano La flaca, aveva infatti conosciuto un grande successo anche nel nostro Paese. Addirittura, alcuni brani della band sono state anche realizzate nella versione italiana, grazie all’impegno di Jovanotti.

Jovanotti ricorda Pau degli Jarabedepalo

Proprio l’artista italiano ha tradotto in italiano Depende e Bonito, due tra i maggiori successi della band, fino al più recente Siamo, del 2014. Oggi Jovanotti ha dedicato all’artista scomparso queste parole: “Ho appena saputo della morte di Pau Dones, è una notizia tremenda, ci eravamo scritti 3 giorni fa e come al solito era lui a rassicurare me. Mi mancherai tantissimo amico e maestro”.

Quindi Jovanotti ha proseguito: “Niente cancellerà i momenti bellissimi vissuti insieme, la bella musica, le mangiate e le bevute, le chiacchierate infinite, la forza che ci siamo dati reciprocamente. Conoscerti ed esserti amico è stato un grande regalo”. Tanti sono stati gli omaggi anche di altri artisti italiani, come ad esempio Ermal Meta.