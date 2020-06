I Soldi Spicci, chi è il duo comico: carriera e curiosità

Carriera, vita privata e curiosità su I Soldi Spicci, chi è il duo comico nato nel 2012, composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano.

Si chiamano I Soldi Spicci e sono un duo comico nato nel 2012, composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, rispettivamente classe 1991 e 1988, entrambi siciliani, di Palermo lui e di Misilmeri lei. La loro passione comune è quella per il teatro.

Proprio durante uno spettacolo teatrale si sono incontrati ed è iniziato il sodalizio, sfociato poi in una relazione sentimentale duratura. La coppia scrive i propri testi teatrali insieme e nel giro di qualche anno trovano la loro consacrazione artistica. Hanno poi raggiunto il successo televisivo grazie al programma Colorado.

Cosa sapere sul duo comico I Soldi Spicci

Successivamente, iniziano a realizzare dei video che diventano virali su Youtube e in televisione partecipano come concorrenti all’edizione 2020 di Pechino Express, condotto da Costantino della Gherardesca. Un paio di anni prima, arriva l’esordio sul grande schermo, nel 2018 con il film La Fuitina Sbagliata. I Soldi Spicci hanno ammesso anche di essere una coppia in un fortunato tour teatrale.

Hanno preso quel nome d’arte perché dicono che il rumore delle monete piccole è quello che li rappresenta meglio. Lei voleva diventare un’attrice drammatica, ma poi ha cambiato totalmente indirizzo dopo l’incontro con Claudio. La loro ultima produzione teatrale è del 2019 e anche su Instagram sono seguitissimi con oltre mezzo milione di follower.