Un fulmine colpisce uomo a bordo di una barca e ne provoca la morte. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 8 giugno 2020 nelle acque del lago di Bolsena, in provincia di Viterbo. La vittima era un pescatore. Si chiamavi Gianni Rizzo ed aveva 36 anni, originario del Veneto. Con lui c’era anche un’altra persona, che è riuscito a mettersi in salvo ma che è stato ricoverato in stato di shock. I due si trovavano in campeggio in località Gradoli e stavano riprendendo la loro battuta di pesca sportiva con tanto di telecamera. La scarica elettrica scesa con una potenza immane dal cielo ha centrato una canna da pesca realizzata in fibra di carbonio. Ed il fulmine colpisce l’uomo situato a pochi centimetri di distanza, risultando purtroppo fatale. A niente è valso l’intervento urgente da parte del personale sanitario del 118. I soccorritori non sono riusciti a salvare la vita di Rizzo , il cui cuore si è fermato senza più riprendere la sua attività. Per cercare di impedire questo decesso improvviso quanto tragico sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tuscania, i vigili del fuoco ed una eliambulanza.