Filippo Bisciglia presto papà: l’indiscrezione – VIDEO

Pronto per la nuova avventura di Temptation Island, Filippo Bisciglia presto papà: l’indiscrezione sulla possibile gravidanza di Pamela Camassa.

Secondo il settimanale Nuovo Tv, Pamela Camassa è incinta di Filippo Bisciglia: si tratta ancora di un’indiscrezione che i diretti interessati non hanno confermato. Il conduttore peraltro a breve tornerà in onda con Temptation Island.

Filippo Bisciglia quindi non si è voluto sbilanciare, confermando o commentando la notizia. Sono diverse le voci di corridoio che in queste ore danno per certa la notizia. Pare che il conduttore si stia preparando per un annuncio in grande stile col quale comunicare la lieta notizia ai suoi fedeli sostenitori.

Filippo Bisciglia è diventato famoso nel 2006 grazie al Grande Fratello, dove tra l’altro non ha mai nascosto la voglia di diventare padre. Insieme a Pamela Camassa compongono una coppia televisiva molto longeva. Stanno infatti insieme da circa 12 anni e sono affiatatissimi. Qualche anno fa hanno superato un momento difficile che ha messo in crisi gli obiettivi futuri dei due, ma è stato solo un breve momento.