Fernanda Lessa: il marito Luca le gioca un brutto scherzo – VIDEO

Le Iene prendono di mira Fernanda Lessa: il marito Luca Zocchi le gioca un brutto scherzo, il video con il finale tutto da scoprire.

L’ex modella Fernanda Lessa è un’appassionata di spy story: lo ha raccontato il marito Luca Zocchi alle Iene, confezionando con la complicità del programma televisivo un pesante scherzo. Spiega l’uomo: “Lei è cresciuta in una delle città più pericolose al mondo”.

Quindi ha proseguito spiegando che la Lessa “è figlia di un colonnello dell’esercito, quindi le armi le ha viste più e più volte. Non so dirti se si spaventa o se si gasa”. In sostanza, Luca Zocchi si è finto un agente dei servizi segreti con un cadavere nel bagagliaio.

L’ex modella è notoriamente un’amante di film polizieschi e di spy story, per cui lo scherzo è ben confezionato per renderglielo credibile. “Lei è infognata di serie di spionaggio e polizieschi”, racconta il marito alle Iene, la popolare trasmissione televisiva di Italia 1. Che ovviamente non resta a guardare e confeziona lo scherzo per Fernanda Lessa.

Questa, come noto, vent’anni fa ha avuto a che fare con una grave tragedia familiare: la tragica morte del figlio Joaquim, a pochi giorni dalla nascita del bimbo, avvenuta a maggio 2000. Un dramma che l’ha toccata e cambiata nel profondo: “Dicevano che mio figlio era morto perché io mi drogavo”, ha spiegato.