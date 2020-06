Fernanda Lessa, chi è il marito Luca Zocchi: età, foto, lavoro

L’ex modella Fernanda Lessa continua a vivere la sua storia d’amore con il principe azzurro Luca Zocchi. Scopriamo insieme chi è e che cosa fa l’uomo.

Convolano a nozze nel 2017, e la loro è una storia d’amore carica di dolcezza. Stiamo parlando di Fernanda Lessa e del marito Luca Zocchi. È palpabile la sintonia che lega i due coniugi, i quali hanno saputo superare insieme numerose difficoltà. Prima di tutte la dipendenza dell’ex modella dall’alcol, dalla quale è riuscita a guarire grazie al sostegno del suo principe azzurro. Scopriamo allora insieme tutti gli ultimi gossip sul marito di Fernanda.

Affascinante e misterioso, Luca Zocchi, il marito della bellissima Fernanda Lessa. Di lui e della sua vita prima di Fernanda non si sa molto, data la sua riservatezza. Nasce a Luglio nel 1984, ed è di ben 7 anni più giovane della moglie. Sappiamo che lavora nell’ambito dell’organizzazione di eventi e che ha vissuto per alcuni anni nella città di Amsterdam. È tramite il profilo Instagram dell’uomo che siamo però riusciti a ricavare qualche informazione in più sulla sua vita privata. Luca infatti è un grande amante dello sport del golf e delle moto. Il marito dell’ex modella sembrerebbe celare anche un animo da inguaribile romanticone. Numerose infatti sono le foto sul social che lo ritraggono insieme all’amatissima moglie. I due possiedono insieme un simpatico cagnolino, il cui nome è Ozzy.

Luca Zocchi e Fernanda Lessa: la loro storia d’amore

È un colpo di fulmine da entrambe le parti quello che fa scattare la scintilla tra Fernanda Lessa e Luca Zocchi. Tutti e due raccontano infatti di essersi innamorati subito l’uno dell’altra. “Dal primo momento che l’ho visto, ho detto ‘Quello è l’uomo della mia vita’ e allora sono andata a capire chi era, ma mi dissero che era fidanzato da 11 anni. Ma alla fine anche lui si era innamorato.” racconta la donna a Domenica Live. È proprio così, al momento del primo incontro, il giovane Luca era impegnato con un’altra donna. Si è lanciato subito però nella nuova storia d’amore con Fernanda, che prosegue a gonfie vele ancora oggi.

