Per Fabrizio Corona sentenza in suo favore dalla Cassazione. I giudici hanno comunicato la loro decisione nel corso delle scorse ore.

Arriva per Fabrizio Corona una sentenza a suo favore da parte della Corte di Cassazione. I giudici hanno annullato la precedente decisione da parte del Tribunale di Milano che avevano condannato in precedenza a 9 mesi di carcere l’ex re dei paparazzi.

LEGGI ANCHE –> Rissa ristorante | clienti e camerieri si azzuffano anche al Pronto Soccorso

Una condanna che andava in pratica ripetuta in quanto tale periodo fu trascorso dal 47enne catanese in affidamento terapeutico, tra febbraio e novembre del 2018. A loro giudizio invece doveva restare in cella. Ora questa scelta viene sovvertita dalla Cassazione. Ivano Chiesa, l’avvocato difensore di Fabrizio Corona commenta la sentenza con soddisfazione. Il siciliano si trovava fino ad oggi ai domiciliari. A dicembre 2019 lui lasciò il carcere per la terza volta in totale, sempre per sottostare agli arresti nella sua abitazione.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Fabrizio Corona gioia infinita, finisce così il suo incubo

Visualizza questo post su Instagram NON C’È PACE SENZA GIUSTIZIA. @adalet_official Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 7 Giu 2020 alle ore 2:18 PDT

Fabrizio Corona sentenza, punto a favore dell’ex fotografo

Adesso però il destino dell’ex fotografo torna ancora nelle mani dei giudici, con il Tribunale di Sorveglianza che dovrà esprimersi in merito. Ma per il legale di Corona non sussistevano i presupposti per annullare quei 9 mesi già scontati durante l’affidamento terapeutico e far ripetere la pena in carcere. Questa condanna fu originata dal fatto che Corona venne trovato in possesso di denaro nascosto nella controsoffittatura di una sua abitazione. Vicenda per la quale comunque alla fine il siciliano venne definitivamente assolto.

LEGGI ANCHE –> Fabrizio Corona rischia il ritorno in carcere, la mamma: “Adesso basta”