Elton John stupisce tutti: ecco cos’ha regalato all’ex fidanzata

Elton John può piacere o non piacere, ma nessuno può rimproverargli di non essere altruista. La star britannica ne ha appena dato un’ennesima dimostrazione. Quando è venuto a sapere che una sua ex fiamma di cinquant’anni fa, Linda Hannon, si trovava in una situazione di grave difficoltà, è immediatamente corso in suo aiuto sena chiedere nulla in cambio. E va da sé che la notizia, riportata da The Scottish Sun, ha subito calamitato l’attenzione dei media internazionali.

Il generoso aiuto di Elton John

Linda Hannon e Elton John si conobbero nel lontano 1968 (quando lui aveva 21 anni) in un locale di Sheffield, nel South Yorkshire. E tra loro nacque una storia d’amore che andò avanti fino al 1970, quando le loro strade si separano. Esattamente cinquant’anni dopo, Linda si è trovata a dover pagare 50.000 dollari per un intervento chirurgico al ginocchio. Non disponendo di tale cifra, ha pensato di rivolgersi a una cara persona del passato, diventata nel frattempo una star mondiale.

Così, Hannon ha contattato il management dell’artista inviando due mail per spiegare la sua situazione. E il destinatario a quanto pare non ha avuto neppure un attimo di esitazione. “Ha ricordato quanto è stata gentile con lui anni cinquant’anni fa – ha detto una fonte ben informata al Mirror -, quando lui aveva bisogno di aiuto, ed è davvero entusiasta di essere in grado di poterla aiutare nel momento del bisogno”. Quanto a Linda Hannon, ha commentato felice e commossa: “Sono così colpita… Dopo tutti questi anni, è ancora così gentile!”.

