Elena Santarelli svela tutto: “Un periodo davvero difficile”

Ancora nuove rivelazioni per quanto riguarda la vita privata di Elena Santarelli, che si è confessata in una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni

Elena Santarelli è uno delle protagonista indiscusse del programma di Marco Liorni, Italia Sì, che dal primo giugno è in onda anche tutte le mattine al posto di Storie Italiane. Ai microfoni del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato come ha attraversato il periodo di quarantena: “E’ un periodo impegnativo. Senza scuola e senza asilo. A noi mamme hanno chiesto di fare le maestre di italiano, di ginnastica, di arte. Non voglio pensare che a settembre riprenderemo la didattica a distanza. I bambini hanno il diritto di andare a scuola”.

Elena Santarelli, la verità

Così la stessa showigirl, moglie di Bernardo Corradi, ha parlato anche di suo figlio: “E’ guarito. Dopo che finisci la chemioterapia, il sistema immunitario si ristabilisce”. Successivamente la donna ha svelato di esser organizzata alla grande visto che ha trovato anche una persona che l’aiuta in casa di mattina. Ha rivelato, inoltre, di essere una donna fortunata con una bella famiglia, sono in salute e abitano in una bella casa. L’appuntamento con Italia Sì è sempre su Rai1 dal lunedì al venerdì alle ore 10 e il sabato pomeriggio alle ore 16:45.