Ancora nuove dichiarazioni di Elena Santarelli durante la puntata di Italia Sì: ecco l’elogio alla cantante italiana Emma Marrone

Una nuova puntata ricca di spunti durante Italia Sì – Giorno per giorno con Marco Liorni e i suoi quattro saggi: Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi. La stessa showgirl ha voluto elogiare Emma Marrone, la cantante italiana che ha svelato finalmente di essere guarita dal tumore: “Voleva essere un messaggio positivo per chi sta lottando ancora e non ha avuto questa notizia dai medici: insomma, lottate, resistete!”

Elena Santarelli svela: “Emma Marrone è un esempio”

Successivamente la moglie di Bernardo Corrado ha svelato della battaglia che ha affrontato per suo figlio Giacomo, qualcosa in comune con la stessa cantante italiana: “Emma Marrone è la faccia del giorno perché ieri ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram con il suo pubblico, con i suoi fan. Lei è una ragazza che io ammiro molto perché condivide gioie e dolori della sua vita”. Una bella notizia che ha fatto gioire tutti: “Ieri ci ha tenuto ad informare tutti quanti che ha fatto un controllo molto importante e ha detto: per la prima volta dopo tanto tempo mi sono sentita dire dai medici che sta andando tutto bene”.