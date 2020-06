Coronavirus 9 giugno Italia: aggiornamenti sul contagio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 9 giugno, aggiornamenti in tempo reale.

Resta stabile sia il dato sul contagio che quello sui morti in Italia nelle ultime 24 ore, sebbene nel computo totale rientrino 33 decessi in Abruzzo, che sono un riconteggio delle ultime settimane.

Leggi anche –> Contagio da asintomatico, Oms: “Sembra ancora raro”

Diverse Regioni sono con zero o comunque conteggi molto contenuti, ma ci anche dati che riguardano Regioni come Umbria e Basilicata, che dopo molti giorni a zero oggi contano nuovamente alcuni contagi.

Leggi anche –> Focolaio Coronavirus al Niguarda di Milano: cosa è accaduto

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Dati regionali Coronavirus, il punto del 9 giugno

Ancora una volta, di gran lunga la regione con più contagi resta la Lombardia, che conta 192 nuovi contagi e 15 morti, ma vede più che raddoppiare rispetto a ieri i tamponi. Aumentano un po’ ovunque i tamponi con il Veneto che ne ha fatti oltre 11mila e ha trovato solo 4 nuovi contagi: la Regione da oggi è a zero terapie intensive. Sale il contagio nel Lazio: con 23 nuovi positivi è al secondo posto oggi, davanti al Piemonte che ne ha 21.

Sono appena quattro le Regioni con almeno dieci casi e due (ovvero la Lombardia e l’Abruzzo, il cui dato è comunque ‘falsato’) quelle con più di 10 vittime in un giorno. A casi zero, abbiamo oggi Calabria, Sardegna, Marche, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Alto Adige. Invece, le Regioni con zero vittime sono Sicilia, Campania, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.