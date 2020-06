Catanzaro, bambino gioca sotto casa: malore improvviso e muore

Malore improvviso per un bambino di nove anni di Catanzaro, che giocava sotto casa: il piccolo viene soccorso, ma muore, disposta l’autopsia.

Un bambino di 9 anni è morto nel pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove era appena giunto a causa di un malore improvviso e del conseguente arresto cardiaco. Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma il malore potrebbe essere derivato da una congestione.

Stando a quella che è la primissima ricostruzione dei fatti, ieri sera il bambino stava giocando sotto casa con alcuni amici. Si è fermato e ha bevuto un bicchiere d’acqua. Subito dopo ha accusato un forte dolore al petto.

Malore improvviso per un bambino a Catanzaro: è morto

Nonostante la corsa verso l’ospedale e l’immediato intervento dei medici del pronto soccorso, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Il bambino era arrivato già in condizioni critiche al nosocomio. Si è trattato di un dramma che ha scosso l’intera comunità di viale Isonzo e del quartiere Aranceto dove il bambino risiedeva con la famiglia.

In base a quella che è la ricostruzione dei fatti, il bambino avrebbe accusato un malore mentre stava andando in bicicletta. Sul corpicino del bambino è stata disposta l’autopsia che dovrà chiarire le cause esatte del decesso. La salma è stata infatti trasferita all’istituto di medicina legale del Policlinico universitario.