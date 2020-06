Sonia Bruganelli Paolo Bonolis Ciao Darwin repliche, la coppia ironizza su Mediaset per la decisione dell’azienda di proporre le repliche del programma in un certo modo.

Non si è assopita la maretta tra Paolo Bonolis e Mediaset. Tre mesi fa, allo scoppio della pandemia in Italia, una delle conseguenze nel nostro Paese aveva riguardato anche lo stravolgimento dei palinsesti televisivi.

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis, adesso cambia tutto: l’annuncio del conduttore

Ed a farne le spese era stata anche la trasmissione condotta dal presentatore televisivo romano, ‘Avanti un altro’. Si tratta del suo seguitissimo quiz show del pomeriggio, condotto con l’inseparabile spalla Luca Laurenti. Mediaset aveva scelto di interromperlo, portando lo stesso Bonolis a provare dell’evidente fastidio per la cosa. Adesso ci sono le stesse sensazioni, ma per una cosa praticamente inversa. Infatti l’azienda di Cologno Monzese sta mandando in onda le repliche di ‘Ciao Darwin’, altra trasmissione di intrattenimento di grande successo di Paolo Bonolis. Lui, in un intervento a ‘La Stampa’, dice: “Sono protagonista di quello che è un fenomeno buffo, Mediaset manda in onda le repliche di ‘Ciao Darwin’ a ritroso, partendo dalle ultime stagioni per arrivare via via alle prime”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Paolo Bonolis avvisa: “Entrerò in studio con la sedia a rotelle”

Bonolis Ciao Darwin repliche, lui e la moglie protestano ironicamente con Mediaset

“Così mi fanno ringiovanire ogni giorno di più. Ancora un pò e potremo assistere alle repliche di ‘Bim Bum Bam’ (programma per bambini che lui ha condotto negli anni ’80, n.d.r.). Se ci fosse, assisteremmo anche al mio filmino di nascita”. Su questa decisione di proporre le repliche di ‘Ciao Darwin’ dice la sua, assumendo una posizione critica, la moglie del conduttore tv, Sonia Bruganelli. Nel corso di una intervista concessa a giornalettismo.com, la donna prende atto che “le repliche di Ciao Darwin evidentemente funzionano. Divertono e per questo motivo Mediaset ha scelto di trasmetterle. È un programma senza tempo sul quale si può puntare. Ma questa non è la maniera giusta di preservare quella che è probabilmente una tra le tue risorse più importanti. Sovraesporre Paolo in questa maniera non è corretto a mio avviso”.

LEGGI ANCHE –> Lutto Paolo Bonolis, la grave perdita e la commozione per il caro amico