Bimba stuprata nel parco: in manette un 24enne

La Polizia britannica ha arrestato un uomo di 24 anni: avrebbe stuprato una bambina in un’area verde attigua a un complesso residenziale.

Un uomo di 24 anni è stato arrestato dopo che una bambina è stata stuprata a pochi metri da una scuola elementare della Grande Manchester, in Inghilterra. Gli agenti sono intervenuti in un’area verde vicino a Balmoral Drive a Heywood nel tardo pomeriggio di ieri e, dopo aver fermato il sospetto, lo hanno posto sotto custodia in attesa di interrogatorio. Intanto un’équipe di specialisti sta assistendo la vittima della violenza – la cui età esatta non è stata ancora resa nota – e la sua famiglia.

La piccola stuprata a pochi metri da una scuola elementare

Come accennato, la violenza sarebbe avvenuta a poca distanza dalla St. Margaret’s Primary School, su un prato al riparo da occhi indiscreti. L’area è stata delimitata dalla polizia per consentire tutti i rilievi del caso e le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto sono tuttora in corso: i dubbi da chiarire sono molti. A tal fine, il commissariato locale di polizia invita eventuali testimoni oculari e farsi avanti per raccontare cosa è veramente successo.

EDS