Adriana Volpe, la verità: “Non vedo l’ora, la mia vita è cambiata”

Dopo aver partecipato all’edizione del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe è pronta a tornare in pista in tv: ecco tutta la verità svelata in diretta

Un’ora con i propri fans per svelare tutti i propri segreti. Così Adriana Volpe è stata protagonista con una diretta su Instagram con tanti followers che le hanno donato affetto e amore. Attualmente si trova nella sua nuova casa a Milano, in affitto: “Mi sono trasferita, e sono molto emozionata”, la sua confessione durante la diretta su Ig. Poi la stessa conduttrice ha svelato nuovi indizi per quanto riguarda la sua sfera personale: “Sono in una fase di grande trasformazione. La mia vita sta cambiando. Io sono molto felice, perché sto con voi”. Ora non vede l’ora di iniziare il nuovo programma su Tv8 – forse doppia! per essere nuovamente protagonista dopo la partecipazione all’edizione del Grande Fratello Vip.

Adriana Volpe, il nuovo programma

La stessa conduttrice si è concentrata sul nuovo programma cercando così di mettersi ancora una volta in luce: “Voglio dare il massimo e spero di essere i vostri occhi, farvi vedere il mondo con occhi diversi”. Ci sarà un nuovo modo di fare informazione concentrandosi sulla curiosità: “Cercherò di fare una sana e indipendente informazione”. Una nuova vita per dimenticare le delusioni del passato e le numerose incomprensioni.