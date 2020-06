Incidente gravissimo per il comico Uccio De Santis: vivo per miracolo

Incidente gravissimo per il comico Uccio De Santis: l’attore è vivo per miracolo, ma vista come è ridotta la sua auto poteva davvero andargli molto male.

Il comico pugliese Uccio De Santis stasera sarà protagonista del nuovo spettacolo di Renzo Arbore. Qualche mese fa però è stato vittima di un gravissimo incidente automobilistico questa notte. E’ lui stesso a raccontare l’accaduto sul suo profilo Facebook, pubblicando due fotografie: una della sua macchina, ribaltata e completamente distrutta in mezzo alla strada, e una di se stesso coricato sul lettino dell’ospedale, per fortuna vivo e sorridente.

Potrebbe interessarti anche –> Uccio De Santis, chi è: vita privata e carriera dell’attore e comico italiano

Uccio De Santis, incidente gravissimo nella notte di Capodanno

Il comico pugliese tranquillizza i fans preoccupati per l’incidente su Facebook, e scrive: “In tanti mi avete scritto preoccupati per l’incidente che ho avuto nel pomeriggio (ore 16.51)… certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere… ringrazio il signore che mi vuole ancora in vita… ringrazio tutti voi che mi volete bene… chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava a Vasto Marina al Panfilo (erano davvero tanti) e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte… ne avrò per un po’ ma sono strafelice di poterlo raccontare… un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020”. Insomma, non è stato un buon inizio d’anno per Uccio, ma per fortuna l’uomo adesso sta bene. Visti i danni totali all’automobile, l’incidente sarebbe potuto terminare in modo molto peggiore.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!