Torna Emigratis: le vittime di Pio e Amedeo di stasera – VIDEO

Pio e Amedeo tornano in tv con le repliche della prima stagione di Emigratis: le vittime della puntata che andrà in onda questa sera.

Emigratis, diventato ormai un programma cult della televisione italiana, torna con le repliche della prima edizione: i due comici Pio e Amedeo tornano stasera Pio e Amedeo con una nuova puntata della trasmissione, su Italia 1 in prima serata.

Dopo il successo delle repliche della terza edizione, la coppia comica più irriverente della tv italiana torna con la prima edizione, andata in onda per la prima volta nel 2016. In questa che è la primissima puntata andata in onda, Pio e Amedeo saranno in viaggio tra Ibiza e Formentera.

Chi saranno gli ospiti di stasera di Emigratis

Gli ospiti della trasmissione, vittime dell’irriverenza della coppia comica foggiana, saranno stasera dunque Raffaella Zardo, Aída Yéspica, Gabriel Garko, Andrea Pirlo, Christian Vieri, Alberto Aquilani, Ariedo Braida, Elena Santarelli, Paolo Bonolis, Cristina Buccino. Dunque, dopo che le repliche della terza stagione hanno ottenuto un buon successo, Italia 1 rimanda in onda le prime due stagioni.

I due comici qualche giorno fa avevano ringraziato il pubblico per l’attenzione riservata alle repliche del programma: “Rivedere Emigratis è stato un colpo al cuore anche per noi, è stato anche un programma televisivo ma prima di tutto è stato come una bella gita di classe insieme a tutti voi! Siamo stati slegati da ogni logica televisiva, abbiamo davvero preso quello che si vede , siamo stati i Robin Hood per noi stessi e abbiamo davvero inanellato figure di m***a ovunque, ma eravamo liberi”. Pio e Amedeo hanno annunciato che “Emigratis non tornerà mai più”.