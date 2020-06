Terribile incidente: auto nel fossato, muoiono donna incinta e passeggera

Una donna incinta e la passeggera che viaggiava con lei sono morte dopo che l’auto è finita contro un fossato pieno d’acqua. Il gravissimo incidente a Ramsey, in Inghilterra.

La Polizia inglese è intervenuta a Ramsey, nel Cambridgeshire, nella giornata di ieri dopo che una macchina è andata fuori strada ed è finita in un fossato pieno d’acqua. Le due donne che viaggiavano sulla vettura sono purtroppo state dichiarate morte sul posto.

La dinamica del gravissimo incidente

Una guidatrice incinta e la sua passeggera sono morte ieri in un incidente su una strada di campagna nel Cambridgeshire. La polizia è stata chiamata intorno alle 11.30 (ora locale). L’auto era uscita di strada ed era finita in un fossato pieno d’acqua. Una Nissan Qashqai argentata stava viaggiando verso sud, lungo Puddock Road, quando si è verificato l’incidente, riferisce Cambridgeshire Live. L’intervento dei soccorsi è stato tempestivo, ma per la guidatrice, una ragazza di 20 anni, e la 50enne che viaggiava con lei non c’è stato nulla da fare. Le indagini per la ricostruzione della dinamica esatta del sinistro sono tuttora in corso e al momento non si conoscono neppure i nomi delle vittime.

