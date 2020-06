Stefano De Santis è un talentuoso doppiatore: non a caso ha un sostenitore d’eccezione come Renzo Arbore. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

“Mostrerò artisti che ho scoperto ravanando nel web, come Stefano De Santis, grande doppiatore. La gente non se lo aspetta da un ottantenne, e invece sono un navigatore della rete”: così ha dichiarato Renzo Arbore, annunciando il suo ritorno in tv con un appuntamento quotidiano, Striminzitic Show (sottotitolo: Non è Quelli della notte), da oggi in prima serata su Rai 2 e poi per venti puntate in seconda serata. Conosciamo più da vicino il suo “pupillo”.

Leggi anche –> Stasera in tv – Striminzitic show, le anticipazioni dell’8 giugno

Leggi anche –> Chi è Renzo Arbore: età, vita privata, amori, moglie, carriera del cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Stefano De Santis

Stefano De Santis, classe 1990, è un giovane e talentuoso attore e doppiatore romano, specializzato in teatro di performance d’arte. Ha iniziato a esibirsi giovanissimo come imitatore e cabarettista in feste private e piazze della Capitale. Nel 2009 ha portato in scena a Roma “Serata di Cabaret”, scritto e interpretato da lui, in cui ha sperimentato per la prima volta le sue doti di one man show.

Il suo primo lavoro teatrale come attore ed aiuto regista è del 2009 con “Buon Anniversario Mamma e Papà” per la compagnia “Diversietà” di Albano Laziale diretta da Alessandra Tacconi. Nel 2010 si è iscritto presso l’Accademia EUTHECA, dove si è poi diplomato. Nello show di Renzo Arbore doppierà tra gli altri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.

EDS