Stasera in tv – Striminzitic show, le anticipazioni dell’8 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 8 giugno, con una nuova puntata di Striminzitic show con Renzo Arbore: ecco le anticipazioni di oggi

Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 8 giugno, con il nuovo programma di Renzo Arbore “Striminzitic show“. Ci saranno 21 puntate con la prima che andrà in onda questa sera alle 21.20, mentre le altre in seconda serata. Al suo fianco ci sarà lo storico autore, Ugo Porcelli, e il suo amico musicista Gegè Telesforo. Arbore ha ripreso il suo archivio personale svelando così racconti e filmati davvero belli e curiosi della sua avvincente carriera da showman.

Stasera in tv – Striminzitic show, le curiosità

Il Master of Ceremony delle serate tv sarà Gegè Telesforo, musicista, compositore esperto di rango internazionale di jazz e fusion, che ha ormai più di vent’anni di esperienza di conduzione televisiva.

In un’intervista ai microfoni di Leggo lo stesso Renzo ha svelato l’idea del programma: “Non saranno soltanto i miei programmi Rai o i 1500 concerti dell’Orchestra Italiana con cui sono stato dall’Australia al Giappone. Ci saranno pure delle cose nuove, roba che ho scoperto sul web – io sono un accanito “navigatore” notturno della rete e lo sono stato anche durante questo tristissimo periodo di quarantena – che vorrei fare conoscere soprattutto ai miei coetanei che spesso sono diffidenti nei confronti di internet che invece può essere usato come una bella enciclopedia”.