Stasera in tv – Report, le anticipazioni dell’8 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 8 giugno, a partire dalle 21,20 in onda su Raitre con “Report” con la conduzione del giornalista Sigfrido Ranucci. Ci sarà il focus sull’economia verde in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. Poi si parlerà ancora del Covid-19 e delle sue conseguenze attraverso una nuova inchiesta sulla giungla dei test sierologici; inoltre, si metterà in luce il caso dei 300 mila scalda-collo anti-covid che sono stati consegnati ai cittadini della provincia autonoma di Bolzano con appalto senza gara a un parente dell’assessore alla sanità Thomas Widmann, del tema scuola, della famigerata app Immuni. In aggiunta, si andrà a Firenze una città che come Venezia ha fatto di tutto per assecondare i milioni di turisti.

Infine, la puntata di questa sera si occuperà anche dell’inchiesta legata alla produzione dei camici in Lombardia che coinvolgerebbe il presidente della Regione Lombardia. Ma nelle ultime ore sarebbe arrivata una denuncia di Fontana e quindi non si sa se il servizio andrà o meno in onda. Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha svelato durante la sua conferenza stampa che, dopo il servizio andato in onda lunedì scorso, ci saranno nuove denunce da parte della Regione per inesattezze. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 8 giugno, con una nuova puntata di Report.