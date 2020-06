Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le anticipazioni dell’8 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 8 giugno, con una nuova puntata de Il giovane Montalbano in onda su RaiUno: ecco tutte le anticipazioni della trama

Imperdibile l’appuntamento questa sera, lunedì 8 giugno, con una nuova puntata de Il giovane Montalbano in onda in prima serata su RaiUno. L’episodio intitolato “Capodanno” racconta la storia di Montalbano, che abita ancora da mesi a Vigata all’Hotel Pirandello. Proprio durante la notte di Capodanno viene commesso un omicidio. Il 1991 inizia già con tanto lavoro da fare, ma nel frattempo il giovane commissario si dimentica o preferisce evitare di fare gli auguri al padre che abita proprio a Vigata, ma con cui non vuole instaurare alcun rapporto.

Stasera in tv – Il giovane Montalbano, le curiosità

Il film è diretto da Gianluca Maria Tavarelli ed è tratto dai racconti “Capodanno” contenuto nella raccolta “Un mese con Montalbano” e “Meglio lo scuro” contenuto nella raccolta “La paura di Montalbano”. Infine, nel cast oltre a Michele Riondino, troviamo Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati e Massimo De Rossi. Una co-produzione Rai Fiction – Palomar, realizzata da Carlo Degli Esposti e Nora Barbieri con Max Gusberti.