Stasera in tv – Emigratis, le anticipazioni dell’8 giugno

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 8 giugno 2020, con Emigratis in onda su ItaliaUno in prima serata: ecco tutte le anticipazioni

Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 8 giugno 2020, con le repliche di Emigratis con Pio e Amedeo, che saranno protagonisti in giro per il mondo tra risate e tanto divertimento da non perdere. Ancora una volta il duo comico cercherà di mettere in difficoltà i vari vip italiani con regali e non solo.

Ammettetelo: i lunedì non sono mai stati così divertenti 😉 #Emigratis è tutto da rivedere e torna oggi, in prima serata, su #Italia1! Pubblicato da Emigratis su Lunedì 8 giugno 2020

Stasera in tv – Emigratis, le curiosità

Una settimana fa Pio e Amedeo su Instagram hanno svelato: “Stasera 21.20 ultima puntata in replica di Emigratis 3 mi raccomando, divano copertina e borsa dell’acqua calda che fa ancora freddo e dall’8 giugno sempre di Lunedì ancora repliche, non vi molliamo amore mioooooo”. A partire da questa sera, lunedì 8 oggi, inizieranno così anche le repliche anche della prima e della seconda stagione del programma che andrà in onda in prima serata su ItaliaUno.