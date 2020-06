Song ‘e Napule Original Band, chi sono: storia e curiosità

I Song ‘e Napule Original Band sono un gruppo musicale amatoriale che da anni porta avanti progetti musicali e spettacoli. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di loro.

“In Striminzitic Show lancio un gruppo di ingegneri, i Song ‘e Napule Original Band: hanno iniziato con la parodia di Pigliate ‘na pastiglia cambiandola in Miettete ‘na vestaglia. Sono industriosi e fantasiosi, talenti che non sono professionisti dello spettacolo, ma hanno la passione”. Così ha dichiarato Renzo Arbore, annunciando il suo ritorno in tv con un appuntamento quotidiano, Striminzitic Show (sottotitolo: Non è Quelli della notte), da oggi in prima serata su Rai 2 e poi per venti puntate in seconda serata. Conosciamo più da vicino il gruppo musicale su cui ha scommesso.

L’identikit della Song ‘e Napule Original Band

Il gruppo Song ‘e Napule Original Band nasce dall’incontro di vecchi amici, tutti amanti della musica e della buona compagnia. Oggi sono una piccola orchestra di 9 “anime diverse” unite dalla stessa passione. Alcuni di loro hanno alle spalle un’esperienza musicale anche di rilievo, e anche gusti diversi, ma si sono ritrovati tutti a partecipare a un progetto che avesse come finalità comune, a partire dalle singole individualità, quella di trasferire le emozioni al pubblico con un approccio che non distingue la musica per generi ma per quanto faccia sognare.

Negli ultimi anni i componenti della Song ‘e Napule Original Band hanno portato avanti vari progetti musicali, due dei quali in particolare molto interessanti e assai graditi al pubblico, visto il successo riscontrato e i continui sold out a ogni esibizione: SOB BACK TO ROCK e NAPOLI in SOB.

