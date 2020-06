Ripresa Serie A, continuano le liti tra le società e la federazione

Il campionato di Serie A si avvicina alla ripresa, ma le divergenze tra società e calciatori e quelle tra presidenti e federazione non accennano a fermarsi.

Mancano pochi giorni prima che il calcio italiano riprenda e ancora oggi le polemiche sono all’ordine del giorno. Venerdì 12 e sabato 13 si giocheranno le due semifinali di Coppa Italia e a distanza di una settimana si procederà con il recupero delle giornate saltate a causa della pandemia. Dovrebbe essere un momento per festeggiare ed invece si tratta di motivi di scontro. L’Inter si è lamentata per la decisione di far riprendere la Coppa Italia prima del campionato, con Marotta che ha parlato di penalizzazione causata dal calendario.

Per quanto riguarda la ripresa del campionato, invece, c’è ancora scontro tra chi sostiene che si dovrebbe riprendere dalla 25a e chi dalla 26a giornata. Alle schermaglie con la federazione, poi, si aggiungono anche i problemi economici con calciatori che chiedono alle società gli stipendi e con le squadre che chiedono a Sky i proventi dei diritti televisivi. In tutto questo parapiglia si aggiunge l’incertezza, poiché basterebbe un solo positivo per mandare tutto all’aria un’altra volta e distruggere mesi di organizzazione e trattative con il governo.

Serie A, come si concluderà il campionato in caso di nuova interruzione?

A questo rischio si legano altre polemiche. Sebbene Gravina abbia assicurato che si cercherà in ogni modo di assegnare i trofei sul campo (giocando tutte le partite o con dei playoff), non si può escludere a prescindere che non si possa giocare ed in quel caso si parla di un algoritmo attraverso il quale assegnare a tavolino il trofeo (decisione criticata perché si preferirebbe procedere per media punti). Un altro problema spinoso è quello delle retrocessioni, visto che in Serie A vorrebbero annullarle, ma così facendo invaliderebbero i risultati ottenuti dalle società di Serie B che meriterebbero un promozione. Insomma il calcio sta per ripartire, ma le problematiche appaiono più pressanti di quanto non lo fossero mesi addietro.