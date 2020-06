Raffaella Zardo, ex meteorina: gli esordi, Vallettopoli e il ritorno in tv

Chi è Raffaella Zardo, ex meteorina del Tg4 condotto da Emilio Fede: gli esordi, Vallettopoli, l’assoluzione, l’addio e il ritorno in tv.

La showgirl veneta Raffaella Zardo, classe 1973, dopo la laurea in Scienze Politiche, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo già a inizio anni Novanta. Al cinema, esordisce in Ragazzi della notte, scritto, diretto e interpretato da Jerry Calà.

Successivamente, viene coinvolta nello scandalo noto come Vallettopoli e finisce agli arresti domiciliari. L’accusa nei suoi confronti è quella di aver indotto alla prostituzione tre giovani ragazze. Anche Gigi Sabani e Valerio Merola vennero coinvolti nella stessa inchiesta.

Dall’addio alla tv al ritorno di Raffaella Zardo

Alla fine, come noto, tutti gli indagati vennero assolti: fu poi Emilio Fede a riportare in televisione la Zardo, che divenne una delle meteorine del TG4. Sempre su Rete 4 le viene affidata la conduzione del rotocalco Sipario del TG4. In quegli anni, la showgirl ottiene un certo successo in termini di visibilità e di pubblico.

A marzo 2012, il nuovo direttore del TG4 Giovanni Toti, cancellò la rubrica condotta da Raffaella Zardo, che quindi di fatto sparì improvvisamente dal mondo della televisione italiana. Sempre per la regia di Jerry Calà, la giovane donna ha fatto parte del cast di Vita Smeralda, nel 2006. Sparita dalla televisione, sono stati Pio e Amedeo, nel corso della trasmissione Emigratis, a rilanciarla. Ha infatti preso parte a diverse puntate della trasmissione.