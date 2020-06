L’Oms dice “no” ai guanti: “Aumentano il rischio di Coronavirus”

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) boccia l’uso dei guanti come protezione anti-Coronavirus: “Può aumentare il rischio di infezione”.

Guanti no, disinfettante sì. Così si può riassumere il contenuto delle nuove linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in merito ai dispositivi per evitare il contagio da Coronavirus. “Anche nei supermercati è preferibile installare dispenser con disinfettante”, puntualizza l’organismo internazionale. Ecco tutti i dettagli.

L’arma più efficace contro il Coronavirus

“L’Oms non raccomanda l’uso di guanti per contenere la diffusione del Coronavirus perché può aumentare il rischio di infezione – si legge nel documento ufficiale che consiglia l’uso dei disinfettanti per le mani -, dal momento che può portare ad una autocontaminazione o a una trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”.

L’indicazione è comparsa sul sito ufficiale dell’Oms, nella sezione dedicata alle domande e risposte sull’uso delle mascherine e dei guanti. “Pertanto – si legge ancora – in luoghi pubblici come supermercati, oltre al distanziamento fisico, l’Oms raccomanda l’installazione di dispenser di disinfettante per le mani all’ingresso e all’uscita”. Infatti, ricorda l’agenzia Onu, “migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani i Paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del Covid-19”.

