Nuova Zelanda “Covid free”, il Paese ha ufficialmente sconfitto il virus -Video

Nelle scorse ore la Nuova Zelanda ha annunciato di essere ufficialmente libera dal Covid-19. Verranno tolte tutte le restrizioni, ma rimarranno chiusi i confini.

Mentre l’Italia convive da oltre un mese con il Covid-19 ed i cittadini continuano a rispettare delle regole per evitare che il contagio torni a diffondersi, in Nuova Zelanda si è giunti alla fine della prima ondata di pandemia. Adesso dunque i cittadini saranno liberi di muoversi e tornare alle normali attività, ma per sicurezza i confini nazionali rimarranno chiusi.

Ad annunciarlo è stata la premier Jacinda Ardern: “Siamo pronti. Uniti in modi senza precedenti per schiacciare il virus. I confini rimangono chiusi, la nostra gestione dell’isolamento continuerà e sarà più importante che mai, dal momento che sappiamo che questo è un potenziale percorso del virus. Quasi certamente avremo altri casi, ma questo non significherà che abbiamo fallito, fa parte della natura della malattia”.

