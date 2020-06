Secondo la polizia Nakscije Miftari, ex fidanzata di Christian Brueckner, potrebbe conoscere indizi vitali sulla scomparsa della piccola Maddie.

La polizia crede che un’ex ragazza di Christian Bruecker, Nakscije Miftari, possa essere a conoscenza di indizi vitali sulla scomparsa di Maddie McCann. La sua identità è stata rivelata lo stesso giorno in cui è stata annunciata la morte della bambina inglese. La coppia aveva vissuto a Braunschweig, nella Germania settentrionale, quando Brueckner gestiva un chiosco dove vendeva birra, bibite, snack e dolci, per poi trasferirsi in Portogallo.

Un altro tassello nella drammatica vicenda della piccola Maddie

Nakscije, tedesca di origine albanese, si era trasferita in Portogallo nel 2014 con Brueckner, per poi andarsene l’anno successivo, a quanto pare dopo la fine della loro relazione e dopo aver denunciato Brueckner alla polizia per le sue violenze. “È una ragazza molto simpatica. Ma era terrorizzata da lui. È completamente pazzo. Si sono lasciati dopo che ha cercato di ucciderla” ha raccontato un amico al Daily Mail.

Le autorità tedesche, per mezzo dell’Interpol, sono ora sulle tracce di Nakscije. I detective britannici e tedeschi vogliono interrogarla su ciò che sa del passato di Brueckner, in particolare del periodo trascorso in Portogallo. Brueckner, intanto, è tenuto sotto stretta sorveglianza in carcere. La speranza è che possa confessare o condividere qualche dettaglio con un altro detenuto. Il procuratore tedesco Hans Christian Wolters ha fatto sapere che la polizia non l’ha ancora interrogato. In mancanza di prove, potrebbe tornare presto in libertà.

