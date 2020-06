Lorella Cuccarini via da La vita in diretta: ecco chi la sostituirà

Ormai è (quasi) ufficiale: Lorella Cuccarini non sarà più la conduttrice de La vita in diretta. Ed è tutto un fiorire di indiscrezioni sui suoi possibili sostituti…

Da giorni le indiscrezioni riguardo La vita in diretta si susseguono sempre più insistenti, ed è ormai sempre più probabile – per non dire certo – che Lorella Cuccarini non tornerà alla conduzione del programma il prossimo settembre. Va da sé che circolano vari rumors su chi la sostituirà. I palinsesti Rai per la stagione 2020/2021 verranno annunciati la prima settimana di luglio, ma intanto il “totonomine” è partito…

L’erede di Lorella Cuccarini a La vita in diretta

A offrire le ultime indiscrezioni è il sempre informatissimo sito Dagospia, che annuncia tre possibili sostitute di Lorella Cuccarini al fianco di Alberto Matano, senza però escludere che il giornalista possa condurre la trasmissione pomeridiana di Rai 1 in solitaria la prossima stagione. Le tre “papabili” in questione sono Nunzia De Girolamo, Serena Bortone o Luisella Costamagna. Citando la fonte: “Scalpitano in extremis in tre: Nunzia De Girolamo (Moglie del ministro Boccia) Serena Bortone (stimata da Coletta e ben vista dal partito democratico) e Luisella Costamagna (apprezzata dai 5 stelle)”.

Come molti di voi ricorderanno, il nome di Serena Bortone, attualmente volto di Rai 3 con Agorà, era già circolato nei giorni scorsi come possibile sostituta con un nuovo programma nel primo pomeriggio di Rai 1 di Caterina Balivo e del suo Vieni da me. Ma il condizionale è ancora d’obbligo. “I vertici Rai avrebbero promesso ad Alberto Matano la conduzione singola – aggiunge Dagospia – ma occhio alle sorprese”.

