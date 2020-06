Novità importanti per quanto riguarda il pagamento della cassa integrazione: ecco la rivelazione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico

Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha svelato durante una lunga intervista ai microfoni di Repubblica ciò che succederà nei prossimi giorni: “Entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419mila domande di cassa integrazione giacenti”. Poi ha aggiunto: “C’è un fortissimo calo delle richieste di Cig, stimiamo un meno 50%. Un dato che mi dice che il Paese è ripartito. Finalmente. Abbiamo avuto un infarto ma l’Italia è ancora in piedi”.

Inps, l’idea del presidente Tridico

Successivamente lo stesso presidente dell’Inps ha commentato: “L’unica cosa che conta è il numero dei modelli SR41 che ci arrivano: sulla base di quei moduli io posso finalmente emettere l’ordine di pagamento. All’Inps ci sono lavoratori straordinari che si stanno facendo in quattro per dare una risposta a tutti. Come quelli della Sanità hanno garantito la protezione dal virus, noi abbiamo garantito la protezione sociale. L’Italia deve essere orgogliosa di loro”.

Infine, ha concluso così: “Anche perché la Cig è stata pagata al 90%. Ci sono stati dei ritardi, ma il modello della Cig è molto complicato. Ma è uno strumento pensato per tempi normali, qua ci siamo trovati di fronte a un’apocalisse. Dobbiamo dire grazie alla Cig, ai bonus, al Reddito di cittadinanza”.