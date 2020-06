Giuseppe Conte si prende un break, cena in solitaria con Olivia

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte si è preso una pausa dagli impegni istituzionali per cenare con la compagna Olivia Paladino.

L’ultima settimana per il governo è stata ad altro coefficiente di stress. Dopo un periodo complesso, caratterizzato dal dramma sanitario ed economico causato dalla pandemia di Coronavirus, gli ultimi giorni hanno portato ad un duro scontro con l’opposizione e ad una seduta fiume per approvare il decreto Scuola. I prossimi giorni, inoltre, saranno altrettanto duri, visto che bisogna stabilire un piano di ripresa economica da finanziare con gli oltre 170 miliardi provenienti dall’Unione Europea attraverso il Recovery Fund.

Alle problematiche gestionali di un Paese che sta attraversando una crisi molto più profonda di quelle recenti, si aggiungono anche le tensioni all’interno della squadra di governo ed il rischio che si arrivi ad un nuovo rimpasto. Logico, dunque, che il premier sentisse la necessità di prendere una pausa e di concedersi una sera di meritato relax in compagnia della moglie Olivia Paladino.

Giuseppe Conte paparazzato durante la cena in solitaria con Olivia

Al fine di riuscire ad essere per qualche ora fuori dall’attenzione dei media, lontano dalle telecamere e dalle fotocamere della stampa, Conte ha deciso di andare fuori Roma, prenotando ad un ristorante di Velletri. Non un ristorante qualsiasi, bensì quello dello chef Benito Morelli, uno che è stato spesso di casa a Palazzo Chigi per le cene ed i pranzi di gala.

Nonostante le precauzioni, Conte è stato beccato dal re dei paparazzi Rino Barillari. Il fotografo ha scattato qualche foto del premier al tavolo con la compagna al ristorante Benito al Bosco. Gli scatti sono stati presi dalla distanza, visto che la cena era blindata e non ci si poteva avvicinare più di tanto. Pare che il presidente del consiglio abbia cenato con una catalana di gamberi e un piatto di paccheri al pesce spada, il tutto accompagnato da del vino bianco.