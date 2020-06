Anticipazioni Giovanna Abate scelta. Nella puntata dell’8 giugno 2020 di ‘Uomini e Donne’ ci sarà la decisione fatidica della tronista.

Lunedì 8 giugno 2020 Giovanna Abate farà la sua scelta. A ‘Uomini e Donne’ la puntata di oggi si preannuncia ricca di grandi sorprese. Quando manca ormai poco alla conclusione, gli affezionatissimi del noto e longevo programma di Maria De Filippi non hanno occhi che per Giovanna Abate e per la scelta che la ragazza sarà chiamata a fare.

Oramai Alessandro Graziani si è arreso già da diversi giorni ed appartiene al passato, essendosi reso conto che per lui la giovane rappresenterebbe troppo. In lizza rimangono ‘l’Alchimista’ Davide Basolo e Sammy Hassan, anche se Giovanna Abate ha espresso il desiderio di concludere il percorso in trasmissione con anche Alessandro presente. Ed a ‘Uomini e Donne’ le anticipazioni per l’appuntamento odierno riferiscono di una svolta decisa in favore proprio di Sammy.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Giovanna Abate scelta, c’è un favoritissimo

La Abate ha anche ricevuto un rimbrotto da parte di Gianni Sperti, il quale ritiene che lei non si sia comportata in maniera corretta con Davide Basolo. Ad ogni modo è bene sapere che le vicende che andranno in onda questo pomeriggio su Canale 5 avverranno non in diretta ma dopo le registrazioni effettuate la scorsa settimana. E la scelta di Giovanna Abate come detto dovrebbe arridere a Hassan. Invece, relativamente al Trono Over, destano interesse le vicende di Gemma Galgani e Sirius