Giovane mamma uccisa in casa, il dolore della famiglia: “Eri fonte d’ispirazione”

Una giovane mamma è stata brutalmente aggredita ed uccisa mentre si trovava in casa. L’accaduto ha gettato nella disperazione i suoi familiari.

Ennesimo caso di femminicidio in Inghilterra. A fare le spese della violenza è stata questa volta una giovane e bella mamma di Doncaster. Secondo quanto emerso dal tabloid britannico ‘Mirror‘, la ventiseienne Anne-Leanne Stringfellow si trovava in casa il 5 giugno scorso, quando qualcuno si è introdotto nell’abitazione e l’ha ferita molteplici volte. Al momento non sono noti i dettagli della vicenda né le motivazioni che avrebbero potuto spingere il colpevole a tale efferata violenza.

Quando i familiari hanno trovato il corpo della giovane donna disteso a terra in una pozza del suo stesso sangue, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I paramedici sono giunti sul luogo della brutale aggressione il prima possibile, ma le condizioni di Anne erano troppo gravi e nonostante gli sforzi compiuti non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita.

Giovane mamma uccisa in casa, trovato il possibile colpevole

Nel giro di qualche ora la polizia locale ha arrestato un uomo di 45 anni che si sospetta sia il colpevole dell’omicidio. L’uomo questa mattina dovrà presentarsi dinnanzi al tribunale di Doncaster ed il magistrato dovrà decidere se convalidare l’arresto. Tuttavia al momento non ci sono sufficienti prove per asserire con assoluta certezza che il sospetto sia il colpevole. La polizia, infatti, attende i risultati del test del dna, quelli dell’autopsia e chiede alla cittadinanza possibili informazioni sull’accaduto.

Intanto la famiglia di Anne-Leanne ha voluto commentare pubblicamente la scomparsa della giovane mamma con un toccante post di cordoglio: “I nostri cuori sono stati infranti e non potranno mai essere riparati del tutto. Eri bella, gentile e d’ispirazione per così tante persone. Sappiamo che avresti vissuto per la tua piccola. Ti amiamo, meritavi tutto il bene del mondo”.