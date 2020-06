Gegè Telesforo, chi è: la musica, la carriera, l’amicizia con Arbore

Chi è Gegè Telesforo, noto cantante e compositore, polistrumentista jazz: la musica, la carriera in radio e tv, l’amicizia con Arbore.

Polistrumentista, cantante e compositore, Gegè Telesforo – nato a Foggia e classe 1961 – è uno dei maggiori conosciutori di jazz e fusion in Italia, generi dei quali è anche uno dei più noti esponenti. In particolare è specializzato in scat.

Nel corso della sua ormai più che quarantennale carriera, dagli esordi a Radio Foggia a oggi, ha duettato con artisti di fama internazionale, come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Clark Terry, Dee Dee Bridgewater, Giorgia.

Cosa sapere sul noto musicista Gegè Telesforo

Lunghissima la sua amicizia, a cui si accompagna anche un lungo sodalizio artistico, con Renzo Arbore: a partire da Telepatria International è punto di riferimento delle trasmissioni del mattatore pugliese, peraltro appunto suo conterraneo. Con Renzo Arbore partecipa anche al Festival di Sanremo del 1986 con la canzone Il clarinetto, divenuta popolarissima. Negli stessi anni, fa anche l’apparizione nella fiction con il film Nontuttorosa del 1987.

Subito dopo arriva per lui – sempre con Renzo Arbore e con Monica Nannini – D.O.C. : Musica e altro a denominazione d’origine controllata. Nei primi anni Novanta, realizza “I Rompitasche” per RDS. Oltre che con gli artisti già citati, collabora con Funkoff, Tinturia, Gianni Bella, Roberto Gatto e altri. Nel maggio 2011, è stato ospite di Rosario Fiorello in “Buon Varietà” in diretta su Radio1. In televisione, negli ultimi anni ha condotto “Variazioni su tema” su Rai5. Il suo ultimo disco, uscito nel 2020, è Il Mondo in Testa.