Elisa Isoardi | silurata per via di Salvini | “Soltanto cattiverie”

Da mesi Elisa Isoardi deve convivere con delle scomode voci che riguardano il suo futuro professionale. Lei ora esce allo scoperto e spiega quello che è il suo punto di vista.

Alza la voce Elisa Isoardi nel corso di una intervista concessa al quotidiano ‘Il Fatto Quotidiano’. La 37enne conduttrice de ‘La Prova del Cuoco’ da mesi viene indicata come ormai al capolinea di questa esperienza.

Infatti in diversi parlano della imminente chiusura della trasmissione, che oltre a non dover vedere una riconferma di lei al timone, potrebbe addirittura sparire dal palinsesto Rai dopo 20 anni di messa in onda ininterrotta. E non è tutto: la causa di tutto ciò potrebbe essere Matteo Salvini. Il fatto che i due siano stati fidanzati e che lei lo abbia sempre sostenuto (per ovvi motivi) avrebbe causato alla bella e brava piemontese dei problemi. Al punto da arrivare a questa situazione. Una ipotesi che però la stessa Elisa Isoardi non accetta. “Queste voci sono solamente pura cattiveria, una maniera per trascinarmi all’interno di una realtà che non mi appartiene”.

Elisa Isoardi Salvini, lei spiega: “Cattiverie false, tra noi amore vero”

La Isoardi specifica anche che fino ad oggi non c’è alcuna conferma ufficiale da parte della Rai su una cancellazione de ‘La Prova del Cuoco’. Poi lei stessa aggiunge di avere già condotto una primissima volta il programma nel bel mezzo della lunghissima reggenza targata Antonella Clerici. Fu nel 2009, quando quest’ultima si fermò a causa della sua maternità. “A quei tempi non conoscevo Matteo. Incasellarmi adesso non è altro che perfidia”. Su quell’amore lei stessa dice che fu una relazione “sincera e trasparente, che io non ho mai strumentalizzato. Tutto nacque per amore ed è finita al tramontare di questo sentimento”.

