I documentari da vedere stasera in tv, 8 giugno, per viaggiare dal divano

Stasera in televisione: i documentari da vedere per viaggiare dal divano.

Quali sono i documentari in onda questa sera in televisione? Quali sono gli appuntamenti con i programmi di approfondimento previsti dal palinsesto per oggi, 8 giugno? Insomma. Quali programmi possiamo guardare per viaggiare con la fantasia rimanendo a casa? Sebbene ormai ci sia il via libera agli spostamenti tra regioni, la paura del contagio da Coronavirus non è mai calata del tutto. I casi circolano e il virus è sempre attorno a noi. Bisogna prestare attenzione anche quando ci si sposta, ma non dimenticare mai che se ci si sente sicuri a casa non c’è nessun obbligo. Anzi. La paura di viaggiare è comune a molti che oggi preferiscono godere dei documentari in tv per spostarsi con la fantasia e segnare tutte le mete da visitare non appena saremo più la sicuro.

Cosa guardare in televisione questa sera?

Vediamo allora cosa propone la televisione per oggi, lunedì 8 giugno.

Rai Storia – Nel Nome di Antena: questa sera cominciamo con un racconto storico. Due famosi ritratti della pittura italiana sono i protagonisti di questo viaggio che ci racconta come, durante la Seconda Guerra Mondiale, riuscirono ad uscire indenni dallo scontro bellico grazie a dei funzionari italiani delle Belle Arti.

Focus – Le basi segrete dei nazisti: questo è un documentario a puntate che ormai abbiamo imparato a conoscere. Ogni volta andiamo alla ricerca di location uniche nel loro genere che furono adottate e adoperate dai nazisti come basi segrete. Questa volta andiamo a Bergkristal, in Austria. Qui sono stati scoperti migliaia di tunnel sotterranei e grazie alla ricerca costante di Andreas Sulzer siamo in grado di ipotizzare quale sia stato il loro reale uso e funzionamento durante la guerra.

Rai Scuola – Memex: spazio ai viaggi nel mondo della scienza anche per i più piccoli con Chiara Buratti che accompagna i razzi nei principali centri di ricerca d’Italia per incontrare chi con la scienza ci lavora ogni giorno!

Discovery Channel – The Story OF Plastic: in occasione delle celebrazioni per la giornata degli Oceani va in onda questo documentario che racconta la storia della plastica. Dalla sua creazione, agli usi, passando anche per le infinite applicazioni. Ma ci si concentrerà anche nel viaggio dell’uomo che usa la plastica e di come in realtà si possa anche cercare di creare un futuro migliore in questo senso.

Il trailer del documentario The Story Of Plastic

Insomma, questa sera in televisione ci sono moltissimi documentari tra cui scegliere, per un viaggio tra la scienza, ma anche per un viaggio nella storia.

