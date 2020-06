Diletta Leotta, il racconto del furto subito: “E’ stato orribile”

Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro a Diletta Leotta, reduce da una brutta disavventura: ecco come ha reagito la nota conduttrice sportiva.

Nella notte tra sabato e domenica i ladri sono entrati nella casa milanese di Diletta Leotta e ne hanno asportato la cassaforte. Fortunatamente la conduttrice non era presente e non ha avuto nessun contatto con i malintenzionati. Lo choc è stato comunque fortissimo.

Approfittando dell’occasione, i colleghi di Striscia la Notizia le hanno fatto visita per chiederle come sta e consegnarle il quinto tapiro. Ai loro microfoni la conduttrice di Dazn ha espresso grande preoccupazione, spiegando che non augurerebbe quello che le è capitato nemmeno al suo peggior nemico. Ma ha anche parlato dei suoi prossimi progetti col fidanzato Daniele Scardina, il famoso pugile noto come King Toretto.

Leggi anche –> Diletta Leotta, pauroso furto in casa: rubati più di 150mila euro

Leggi anche –> Diletta Leotta, incidente durante la corsa: ecco come sta

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

La brutta esperienza di Diletta Leotta

Nonostante la preoccupazione sia tanta dopo la brutta esperienza vissuta, e così pure la rabbia per il consistente “bottino” che le è stato sottratto, Diletta Leotta continua a sfoggiare e un sorriso smagliante, forse anche per esorcizzare la paura, e vuole guardare avanti, concentrandosi sulla sfera lavorativa più che su quella privata.

Di matrimonio con il fidanzato Daniele Scardina per ora non si parla, almeno per il momento. “Macché, ora ricomincia il campionato e io penso a lavorare” ha detto candidamente la Nostra, interpellata in proposito da Valerio Staffelli. La determinazione è quella di sempre, e non potrà rubargliela nessuno.

Leggi anche –> Diletta Leotta, la foto col pallone fa impazzire: reggiseno in vista, commenti choc

Leggi anche –> Diletta Leotta, c’è un uomo con lei sul divano: “Ha vinto lui, ecco le prove”

EDS