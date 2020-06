Coronavirus 8 giugno Italia: molte le Regioni a zero contagi

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del’8 giugno, molte le Regioni a zero contagi.

Sono diverse le regioni italiane in cui il contagio da Coronavirus si mantiene su livelli davvero bassi, se non nulli. Nella giornata di ieri, ci sono stati 197 nuovi contagi, 53 morti, 759 guariti, con un totale di 49.478 tamponi.

Il dato era stato ‘influenzato’ dalla Lombardia, con 125 contagi e 21 morti accertate. Oggi il dato della Regione è peggiore: sono 194 i nuovi casi di contagio, cresce il numero dei morti, 35 e anche il numero dei guariti, 263. Preoccupa l’incidenza di positivi: oggi sono il 4,3% del totale dei tamponi.

Dati regionali Coronavirus, il punto dell’8 giugno

Per quanto riguarda le Regioni del Nord, più colpite in generale dalla pandemia, ‘risalgono’ i contagi in Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. Nella prima Regione, ieri c’erano 10 casi e oggi 14, nella seconda oggi sono 20 a fronte dei 14 di ieri e nella terza quattro appena i contagi. 14 i nuovi contagi con sei morti in Liguria. Preoccupa il Lazio con 16 nuovi contagi, 3 morti anche nelle ultime 24 ore. Nove i casi in Toscana.

Di fatto, anche oggi ci sono stati il 70% dei casi totali in Lombardia, che è anche la Regione di gran lunga con più morti. Le vittime di oggi sono in tutto 65 con diverse Regioni con zero decessi: Campania, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Le Regioni con zero contagi sono Calabria, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Molise, Valle d’Aosta. Un solo contagio in Sicilia, Puglia, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.