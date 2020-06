Bonus 600 euro Professionisti: domande, requisiti, chi ne ha diritto

Aperte da oggi 8 giugno e per un mese le domande per la richiesta del Bonus 600 euro Professionisti: requisiti e ci ne ha diritto.

Da oggi fino all’8 luglio si potrà richiedere il Bonus 600 euro Professionisti presso la Cassa di previdenza a cui si è iscritti, che provvedere a corrispondere quanto spettante. Questo quanto prevede il decreto interministeriale del 29 maggio che disciplina l’erogazione della seconda tranche del bonus 600 euro.

I Professionisti iscritti alle casse private che non hanno fatto richiesta per la mensilità di marzo dovranno presentare la domanda alla Cassa di appartenenza, per poter avere accesso all’indennità di aprile.

Requisiti d’accesso e diritto a Bonus 600 euro Professionisti

Ci sono dei requisiti per precisi per l’accesso al bonus: innanzitutto, non bisogna esser titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in secondo luogo, non bisogna aver percepito alcun altro bonus tra quelli previsti dagli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge numero 18 del 17 marzo 2020; non ha poi diritto al bonus chi percepisce reddito di cittadinanza o è titolare di pensione.

A questi criteri di base, se ne aggiungono alcuni redditurali. Innanzitutto, occorre aver chiuso la Partita IVA nel periodo tra il 23 febbraio e il 30 aprile. In secondo luogo, bisogna aver avuto un calo del reddito di almeno il 33% nel primo trimestre del 2020 rispetto al fatturato fatto registrare nel primo trimestre 2019. Di contro, per l’accesso al bonus, bisogna aver avuto oltre 3mila euro di redditi nel 2018. Le domande vengono predisposte appositamente da ciascuna Cassa previdenziale e a queste occorre rivolgersi. Le casse professionali dovranno verificare la correttezza della documentazione, quindi procedere all’erogazione dell’indennità. Per ottenere il bonus, va consegnati un documento in corso di validità e una autocertificazione che attesti il rispetto dei requisiti.