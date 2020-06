Alle spalle della crisi profonda Belen Rodriguez Stefano De Martino sembra possa esserci Andrea Iannone. Il settimanale ‘Oggi’ mostra degli scatti.

La coppia Belen Rodriguez Stefano De Martino è ormai scoppiata. E ce ne parla il settimanale ‘Oggi’, che dà per certa l’ormai avvenuta separazione tra i due di cui si parla da giorni.

La rivista presenta degli scatti importanti in tal senso e riporta anche quelli che sarebbero i presunti motivi del nuovo addio tra la showgirl argentina ed il ballerino e presentatore televisivo originario di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Ci sarebbe un ex alla base di tutto per ‘Oggi’. Si tratterebbe di Andrea Iannone, con i due che avevano fatto coppia fissa fino a circa due anni fa. Difatti Belen ed il centauro della MotoGP si sarebbero rivisti nelle scorse settimane. Galeotta fu la quarantena, che avrebbe contribuito ad acuire delle frizioni tra la stessa Belen e De Martino. Stare fianco a fianco in casa, chiusi senza la possibilità di uscire, anche quando ognuno avrebbe bisogno dei propri spazi, pure avrebbe fatto la differenza.

Belen Rodriguez Stefano De Martino, cosa ci faceva Iannone lì?

Poi De Martino è dovuto andare a Napoli per curare la prossima edizione di ‘Made in Sud’, che inizierà il 15 giugno prossimo. Il 23 lui è andato via. La sera del 24 la sudamericana invece esce a cena, assieme a Jeremias. E proprio lì, ad incontro conviviale in corso, ecco accorrere Iannone, entrato da un ingresso secondario. E che sarebbe poi andato via per ultimo, in attesa che i paparazzi si allontanassero. Ma una volta in strada, verso le 04:00 del mattino, come riportato da ‘Oggi’, lo stesso viene fermato dai carabinieri per un controllo. E ci si chiede: cosa ci faceva lì Andrea Iannone? Facile fare uno più uno con la presenza di Belen.

