Belen Rodriguez, la frecciata a Stefano De Martino su Instagram

Belen Rodriguez, il messaggio pubblicato su Instagram potrebbe essere una frecciata indirizzata a Stefano De Martino? Ecco cosa ha detto la showgirl.

Dall’inizio della crisi d’amore con Stefano De Martino, Belen Rodriguez non è mai rimasta sola. Trascorre tutto il suo tempo con il figlio Santiago, avuto con Stefano, e in compagnia dei suoi amici più cari e della sua famiglia. E’ sopratutto la famiglia Rodriguez a prendersi cura della donna che, come ha ammesso lei stessa in un video pubblicato su Instagram, sta vivendo la nuova separazione da Stefano con molto dolore. Le indiscrezioni sul motivo della fine della relazione tra i due continuano a popolare il web, ma i due diretti interessati non hanno ancora confessato nulla pubblicamente. Mentre Stefano ultimamente è molto silenzioso sui social, Belen pubblica quotidianamente immagini e pensieri della sua vita. E’ stato proprio uno degli ultimi pensieri scritti dalla Rodriguez che ha suscitato l’interesse dei fans della coppia, che sperano ancora in un nuovo ritorno di fiamma tra la showgirl e il ballerino.

Potrebbe interessarti leggere anche –> Belen, la verità sulla rottura con Stefano De Martino: il motivo

Belen Rodriguez, la verità sulla frecciata a Stefano De Martino

Belen ha postato una nuova fotografia, e nella descrizione ha spiegato: “Abbiamo fatto la traduzione di un piccolo fragmento che ho scritto, così capite meglio ciò che pensò, ciò che dico”, dopodiché ha pubblicato un breve pensiero evidentemente scritto originariamente in spagnolo, lingua madre della modella. Scrive Belen: “Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l’aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza”. Si tratta di un messaggio di speranza e forza davvero potente, e molti followers della ragazza hanno sperato potesse essere rivolto a Stefano De Martino. Belen non ha spiegato nulla, ma è più probabile che si tratti di un messaggio che ha scritto per se stessa, per darsi la forza di andare avanti e superare con tranquillità anche questa nuova separazione dall’ex marito.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!