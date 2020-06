Baby domestica lascia scappare i pappagalli: uccisa in Pakistan – VIDEO

Bambina di otto anni uccisa in Pakistan: impiegata illegalmente come baby domestica, aveva lasciato scappare i pappagalli di casa.

Una bambina di 8 anni impiegata illegalmente come domestica è stata uccisa dai suoi datori di lavoro a Rawalpindi, in Pakistan, per aver lasciato scappare i loro pappagalli, come riferisce in queste ore la polizia.

Nella giornata di domenica, la bambina, di nome Zohra, ha aperto una gabbia di pappagalli per nutrire gli uccelli ma questi sono volati via. Lo ha spiegato il sovrintendente della polizia di Rawalpindi Zia Uddin.

Come punizione, i datori di lavoro di Zohra, che gestiscono un’attività di compravendita di animali, hanno picchiato la loro sottoposta prima di abbandonarla in un ospedale locale. Qui nelle scorse ore è sopraggiunta la morte della piccola. Lo stesso nosocomio ha allertato la polizia, facendo partire le ricerche e due persone sono state successivamente arrestate. La vicenda della piccola ha avuto vasta rilevanza mediatica.