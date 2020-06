Andrea Pirlo, chi è: età, carriera, vita privata dell’ex calciatore

Andrea Pirlo è uno dei maggiori talenti espressi dal calcio italiano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Andrea Pirlo è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, campione del mondo nel 2006 e vicecampione d’Europa nel 2012 con la nazionale italiana. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Andrea Pirlo

Andrea Pirlo è nato a Flero (Brescia) il 19 maggio 1979. Soprannominato “il Maestro” e “il Metronomo”, si è segnalato sin da giovanissimo come uno dei maggiori talenti espressi dal calcio italiano. È tuttora considerato uno dei più grandi centrocampisti di sempre e uno dei più forti registi della storia del calcio mondiale.

Andrea Pirlo ha giocato con Brescia, Inter e Reggina prima di passare al Milan, squadra in cui è stato titolare inamovibile nello schema tattico del tecnico Carlo Ancelotti e con cui ha vinto, in dieci anni di militanza, qualcosa come due scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, due Champions League, due Supercoppe UEFA e una Coppa del mondo per club. Dal 2011 al 2015 è stato in forza alla Juventus, con cui ha vinto quattro scudetti, due Supercoppe italiane e una Coppa Italia.

Con la nazionale Andrea Pirlo ha totalizzato 116 presenze (quinto nella relativa classifica) e 13 reti, partecipando a tre Mondiali, tre Europei e due Confederations Cup. Insieme a Daniele De Rossi e Mario Balotelli, è uno dei tre calciatori ad aver segnato almeno una rete in ognuna delle tre principali competizioni calcistiche disputate dalla nazionale maggiore (campionati mondiale ed europeo e Confederations Cup). Vanta inoltre il primato di presenze (37, alla pari di Francesco Bardi) e di reti (15) con la nazionale Under-21. Il campione è stato quattro volte fra i tre migliori registi dell’anno secondo l’IFFHS (tra il 2006 e il 2015), e in altrettante occasioni è stato inserito tra i 23 candidati al Pallone d’oro, classificandosi 9° nel 2006, 5° nel 2007, 7° nel 2012 e 10° nel 2013.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2001 al 2014 Andrea Pirlo è stato sposato con Deborah Roversi, da cui ha avuto due figli: Niccolò, nato il 1º giugno 2003, e Angela, nata nel 2006. Dal 2014 è sentimentalmente legato a Valentina Baldini, da cui ha avuto due figli gemelli, Leonardo e Tommaso, nati a New York il 7 luglio 2017.

